Kirchheim (pol)Nach Polizeiangaben hat am Dienstagabend eine fast 80-Jährige beim Anruf eines Telefonbetrügers genau richtig reagiert. Gegen 20 Uhr täuschte der Betrüger am Telefon einen Anruf der Polizei vor. Mit dem Hinweis, es würden sich Einbrecher herumtreiben, wies er die Seniorin an, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen und versuchte so, an ihr Erspartes zu kommen. Bei der Frage nach möglichen Wertgegenständen erkannte sein Opfer richtigerweise den Betrugsversuch und ließ ihn mit dem Hinweis, dass bei ihr nichts zu holen sei, abblitzen. In letzter Zeit kommt es in der Region wieder gehäuft zu solchen Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Mitbürger. Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen Tätern und bietet unter praevention.polizei-bw.de unter anderem den Flyer "Vorsicht, Abzocke!" mit Tipps und Informationen zum Schutz vor dieser Masche zum Download an.