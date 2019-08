Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein 81 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag das Opfer eines dreisten Betrügers geworden. Der Täter hielt um zwölf Uhr in einem weißen Fiat 500 in der Hauptstraße in Echterdingen vor einer Gaststätte neben dem Senior an. Der Fahrer verwickelte den 81-Jährigen in ein Gespräch und schenkte ihm zunächst eine Jacke.

Anschließend packte er zwei weitere Jacken in eine Tüte und gab sie ihm. Dabei erklärte der Unbekannte dem Senior, dass er Geld für einen Flug nach Italien benötige. Bereitwillig hob der Rentner Geld ab und gab ihm dieses zusammen mit weiterem Geld aus seinem Portemonnaie.

Der Täter meinte gegenüber seinem Opfer, dass es lediglich ausgeliehen wäre und er seine Adresse nennen würde. Als der Betrüger jedoch das Geld hatte, fuhr er ohne seinen Namen zu nennen davon.