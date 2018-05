Anzeige

Schlaitdorf (pol) In der Zeit von 9.30 Uhr bis kurz vor 10 Uhr war dort ein 57 Jahre alter Ford Transit-Fahrer durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Einem Autofahrer dahinter fiel auf, dass der Kleinbus immer wieder fast komplett auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet, wodurch entgegenkommende Fahrzeugfahrer zu teils starken Abbrems- und Ausweichmanövern gezwungen wurden. Der Zeuge blieb hinter dem Ford und verständigte die Polizei, die den Transit schlussendlich in der Hauptstraße in Schlaitdorf stoppen konnte. Wie sich herausstellte, stand der 57-Jährige weder unter Alkohol- noch unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten, berichtet die Polizei. Er gab an, lediglich sehr müde zu sein. Die Polizei Nürtingen hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.