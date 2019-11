Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein beträchtlicher Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Leinfelden entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 48-Jährige mit ihrem VW Scirocco kurz nach 17 Uhr vom Parkplatz eines Discounters nach links in die Maybachstraße einbiegen. Aufgrund des dichten Verkehrs gewährte ihr ein von links kommender, 41 Jahre alter Lenker eines VW Sharan das Einfahren. Dabei übersah die Frau jedoch den von rechts kommenden Ford Fiesta eines 18-Jährigen, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Anschließend stieß der Scirocco auch noch mit dem Sharan zusammen. Der Wagen der Unfallverursacherin sowie der Ford waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.