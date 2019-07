Ostfildern (pol) Das Polizeirevier Filderstadt fahndet nach einem Fahrer, der am Donnerstagmorgen, gegen 04.50 Uhr, in der Esslinger Straße in Nellingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Unbekannte war, wie die Polizei angibt, in Richtung Esslingen unterwegs und streifte auf Höhe von Hausnummer 46 mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan an der gesamten linken Seite. Dadurch entstand allein am Tiguan ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.