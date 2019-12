Altdorf (pol) Gleich mehrere Verstöße sind am frühen Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Altdorf festgestellt worden. Gegen 1.45 Uhr wurde ein, mit vier Personen besetzter, Pkw Hyundai in der Kirchstraße einer Kontrolle unterzogen. Beim 19-jährigen Fahrzeuglenker wurden Anhaltspunkte für einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Einer der Fahrzeuginsassen führte Betäubungsmittel mit sich. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten unterhalb des Lenkrads ein Behältnis mit Marihuana, im Kofferraum Verpackungsmaterial sowie im Handschuhfach ein Schlagstock aufgefunden werden. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.