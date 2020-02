Filderstadt (pol)In die Realschule in der Poltawastraße in Bernhausen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Auf noch ungeklärte Weise gelangten mehrere bislang unbekannte Täter ins Innere der Schule. Dort wurden mehrere Türen mit brachialer Gewalt geöffnet und die Räumlichkeiten zum Teil komplett verwüstet und durchwühlt. Der angerichtete Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden.

Ersten Erkenntnissen nach, nahmen die Einbrecher einen Tresor mit. Ob weiteres Diebesgut mitgenommen wurde, muss noch ermittelt werden. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.