Bernhausen (pol)Im Verlauf einer Geburtstagsfeier, die am Samstagabend im Jugendhaus in der Tübinger Straße stattfand, ist es zwischen 23 Uhr und 01 Uhr zu zwei größeren Einsätzen der Polizei gekommen. Laut Polizeiangaben waren beide Male nehrere Streifenwagen im Einsatz. Auslöser waren Streitigkeiten zwischen nicht eingeladenen Gästen und anwesenden Besuchern, die teilweise auch in handgreiflichen Auseinandersetzungen endeten. Hierbei erlitt ein 19-Jähriger leichte Verletzungen.

Die mutmaßlichen Schläger wurden ermittelt. Die Geburtstagsparty musste schließlich aufgrund der aggressiven Stimmung unter den größtenteils alkoholisierten Personen durch die Polizei beendet werden.