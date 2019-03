Filderstadt (pol) Unverfrorener Diebstal in Bernhausen - ein Unbekannter hat am Dienstagabend das Auto eines Pizzalieferdienstes in der Gartenstraße geklaut. Laut Polizei war der Geschäftsführer gerade dabei, den Wagen zu beladen. Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Das nutzte ein etwa 20 bis 25-jähriger aus. Er setzte sich ans Steuer und fuhr mit offener Heckklappe über die Karlstraße in Richtung Echtedingen davon.

Jetzt sucht das Polizeirevier Filderstadt nach Zeugen. Wer Hinweise zum Täter oder dem blauen Peugeot 206 mit Kennzeichen ES-SJ 1313 hat, kann diese über 0711/70913 mitteilen.