Filderstadt (pol) Zwei komplette Geldspielautomaten hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in einen Imbiss in der Felix-Wankel-Straße in Bernhausen erbeutet. Der Unbekannte brach in der Zeit von Sonntagabend, 21 Uhr, bis Montagvormittag, 9.30 Uhr, auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf. Im Inneren riss er, wie die Polizei berichtet, mit brachialer Gewalt die an der Wand befestigten Automaten ab und nahm sie mit. Die Geldspielautomaten der Marke Merkur slimline 22 haben einen Wert von jeweils 9.000 Euro. Wie viel Geld sich darin befand, muss noch ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka

500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib der beiden Automaten.