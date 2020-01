Filderstadt-Bernhausen (pol)Nach dem Versuch, den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nürtinger Straße aufzubrechen, ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen ohne Beute geflüchtet. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Täter kurz nach vier Uhr die Bankfiliale betreten und dort versucht, mit brachialer Gewalt den Geldautomaten aufzuhebeln. Dabei wurde er offensichtlich gestört und flüchtete, wobei er in einen schwarzen VW Golf stieg, in dem ein Fahrer vor der Bank wartete. Anschließend fuhr der Golf unbeleuchtet in Richtung Nürtinger Straße weg. An den Bargeldbestand des Automaten war der Unbekannte nicht gelangt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehlöchern maskiert, trug schwarze Handschuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Bekleidet war er mit einer schwarzen, enganliegenden Hose, schwarzen Schuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit heller Kapuzeninnenseite. Über diesem Pullover trug er eine schwarze Kapuzenjacke. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf, neueres Modell mit "AZ" Zulassung (Kreis Alzey-Worms) gehandelt haben. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.