Bernhausen (pol)Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 60-Jährige am Sonntagabend auf der B 312 verursacht hat. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle B 27 und Bernhausen unterwegs, als sie bei starkem Regen die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in den Straßengraben rutschte. Dort überschlug sich ihr Wagen mehrfach. Die Fahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde anschließend mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Suzuki, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt.