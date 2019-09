Esslingen (pol) Weil ein Fahrer die Vorfahrt eines Autos missachtete, hat sich am Donnerstagnachmittag in Berkheim ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Ein 35 Jahre alter Fahrer einer Mercedes C-Klasse befuhr gegen 17.10 Uhr die Nellinger Straße in Richtung Ruiter Straße.

An der Kreuzung mit der Filderstraße kollidierte er mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi A3.

Die 32-jährige Fahrerin und ihre zwei Jahre ältere Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden.