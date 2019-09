Esslingen (pol) Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag in Berkheim von einem Autofahrer gefährdet und beim Sturz von seinem Rad leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Der 22-Jährige war um 16 Uhr mit seinem Pedelec im Seewiesenweg unterwegs und wollte nach rechts in die Waldstraße abbiegen. In der Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines älteren, schwarzen VW Golf auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der junge Mann stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Infolgedessen blieb er mit dem Pedal am Bordstein hängen und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/3990-420 an die Verkehrspolizei Esslingen erbeten.