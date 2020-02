Esslingen-Berkheim (pol)Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Brunnenstraße in Berkheim ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 65-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit seinem Skoda auf der Brunnenstraße unterwegs. Vor der Einmündung zur Köngener Straße wollte er nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler, der einen Helm getragen hatte, leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4200 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.