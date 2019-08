Bempflingen (pol)Einen kapitalen Karpfen haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Mittwochmittag aus einem Nebenarm der Erms gerettet. Eine Anwohnerin hatte nach Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr gemeldet, dass im Steidenbach im Bereich der Metzinger Straße ein riesiger Fisch gestrandet sei. Bei der Überprüfung entpuppte sich dieser als zehn bis 15 Kilogramm schwerer und etwa 70 Zentimeter langer Karpfen. Das Tier war offensichtlich bei hohem Pegelstand während eines niedergehenden Starkregens fahrlässigerweise zu einer Erkundung des ansonsten wohl für Fische dieses Kalibers nicht "schiffbaren" Steidenbachs aufgebrochen, was dann aber gründlich schief ging. Als der Regen nachließ und der Pegel wieder sank, lief der Fisch im Bachbett quasi auf Grund. Da keines der üblichen polizeilichen Einsatzmittel für eine fachmännische Rettung zu gebrauchen war, half die Anwohnerin kurzentschlossen mit tauglicherem Rettungsgerät aus. Mit einem Müllsack und einem Wäschekorb trugen die Beamten den havarierten Karpfen dann kurzerhand in die Erms zurück.