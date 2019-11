Bempflingen (pol)Nach der Kollision eines Pkw und eines Motorrads am Dienstagabend ist der 54

Jahre alter Biker zur Versorgung seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Laut Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 20.45 Uhr die Lindenstraße entlang und wurde dabei von einer 40-jährigen Frau offenbar übersehen, die mit ihrem Opel Corsa von der Bachstraße her über einen abgesenkten Bordstein hinweg nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte. Der Pkw touchierte die Yamaha, worauf der 54-Jährige auf die Fahrbahn abgeworfen und verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das nicht länger fahrbereite Kraftrad musste abgeschleppt werden.