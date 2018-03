Anzeige

Esslingen (pol) - Eine 21-jährige Discobesucherin ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in einen Streit mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes geraten, da sie ihre Rechnung nicht ordnungsgemäß begleichen wollte. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, verweigerte die junge Frau die Preisgabe ihrer Identität und wehrte sich mit körperlicher Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch die junge Frau leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber uneingeschränkt fortsetzen. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten zudem massiv beleidigt. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.