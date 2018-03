Anzeige

Neuhausen (pol) - Selbst auf sich aufmerksam gemacht hat ein 18-Jähriger, der am Dienstag in Neuhausen ohne Führerschein, dafür aber mit Gras Auto gefahren ist. Nach Angaben der Polizei war er gegen 23 Uhr in der Lettenstraße unterwegs. Als er auf Höhe der Kirchstraße eine Polizeistreife wahrgenommen hatte, wendete er seinen Wagen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, woraufhin der junge Mann Gas gab. Bei seiner Flucht überfuhr der 18-Jährige mehrere Kreuzungen mit hoher Geschwindigkeit. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es glücklicherweise nicht zu brenzligen Situationen oder Gefährdungen. In der Adenauerstraße gab der junge Mann schließlich auf und stoppte am Fahrbahnrand. Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Polizisten fest, dass es im Fahrzeug streng nach Marihuana roch. Eine anschließende Überprüfung des 18-Jährigen bestätigte den Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.