Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol) - Ein Schaden von etwa 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 10.35 Uhr, an der Einmündung Metzinger Straße und Oberdorfstraße ereignet hat. Eine 34-Jährige aus Leinfelden-Echterdingen war mit ihrem KIA Venga auf der Metzinger Straße ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Oberdorfstraße bog sie nach rechts ein, um zu wenden. Beim Wiedereinfahren in die Metzinger Straße übersah sie einen 29-Jährigen, der mit seinem Hyundai I20 auf der bevorrechtigten Metzinger Straße ortsauswärts fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Allerdings fiel der Schaden laut Polizei an beiden Fahrzeugen beträchtlich aus. Der KIA war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.