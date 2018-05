Anzeige

Neuhausen (pol) Das unachtsame Wendemanöver einer 62 Jahre alten Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei zu einem Verkehrsunfall geführt. Die Frau war demnach gegen 17 Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Landesstraße 1202 von Denkendorf in Richtung Neuhausen unterwegs und wollte am Ende des zweispurigen Ausbaus eine Kehrtwende durchführen. Dabei übersah sie einen mittlerweile links neben ihr befindlichen 31 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Vollbremsung noch versuchte, den drohenden Zusammenstoß abzuwenden. Dies gelang ihm jedoch nicht, sodass er mit seiner BMW am Auto vorbeischrammte und zu Fall kam. Zwar blieb der Zweiradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen wohl unverletzt, doch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 7000 Euro.