Wernau (pol) - In voller Fahrt ist ein 49-jähriger Nürtinger am Sonntagmittag auf der B 313 mit seinem VW Golf einem BMW ins Heck gekracht. Der Nürtinger war nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr auf der rechten Spur der B 313 von Köngen in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Köngen und Wernau wollte er einen vorausfahrenden BMW M6 eines 25-Jährigen überholen. Hierbei schätzte er aber die langsame Geschwindigkeit des BMW falsch ein und krachte diesem ins Heck. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurden die beiden 21 und 26 Jahre alten Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der VW Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 8000 Euro beziffert.

Anzeige