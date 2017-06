Plochingen (pol) - Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 16 Uhr, an der Einmündung Esslinger Straße und Wilhelmstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger war, laut Polizei, mit seinem Fahrzeug auf der Esslinger Straße unterwegs. Kurz nach der Verkehrsinsel wollte er nach links in die Wilhelmstraße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden VW Golf. Dessen Fahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem krachten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich so heftig zusammen, dass sie nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Schaden wird auf knapp 7.000 Euro beziffert.

