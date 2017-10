Anzeige

Esslingen (pol) - Am Dienstag gegen 01:25 Uhr ist ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Daimler-Benz C180 die B10 in Fahrtrichtung Göppingen entlanggefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte der 30-Jährige zwischen den Anschlussstellen Oberesslingen und Sirnau zwei Fahrzeuge überholen. Als sich der Daimler-Fahrer auf Höhe eines silberfarbenen VW Golf, Typ 5 befand, wechselte dieser unvermittelt auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, steuerte der 30-Jährige seinen Mercedes-Benz nach links. Nach Angaben der Polizei kam der 30-Jährige hierbei von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Der Fahrer des silberfarbenen Pkw VW-Golf, Typ 5 mit Göppinger Zulassung entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. An dem Mercedes-Benz und an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und den flüchtigen VW-Golf machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.