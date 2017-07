Filderstadt (pol) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der B 27 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 27-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Filderstadt Ost überholte er eine vorausfahrende Honda Transalp 600 mit Esslinger Kennzeichen. Gerade als er auf gleicher Höhe des mit zwei Personen besetzten Motorrades war, zog der Biker ohne auf den Verkehr zu achten plötzlich nach links. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Mercedes-Fahrer nach links aus und touchierte dabei die Mittelleitplanken. Obwohl der 27-Jährige den Motorradfahrer noch durch Handzeichen und Blickkontakt auf den Unfall aufmerksam machte, flüchtete der Biker in Richtung Stuttgart. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/70913 zu melden.

