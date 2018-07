Anzeige

Esslingen (pol)Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Kiesstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 59-Jährige gegen zehn Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der linken Spur der Kiesstraße in Richtung Vogelsangbrücke unterwegs. Vor ihr fuhr laut Polizeibericht auf der rechten Fahrspur ein 39-Jähriger mit seinem 3er BMW in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Wendestelle zog der BMW-Fahrer plötzlich und unangekündigt seinen Wagen auf die linke Fahrspur um möglicherweise an der Wendestelle noch zu wenden. Die Skoda-Fahrerin versuchte, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem krachten beide Fahrzeuge im Bereich der Wendestelle so heftig zusammen, dass der BMW um die eigene Achse gedreht wurde und entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

Der Schaden an beiden Autos wird mit insgesamt knapp 10.000 Euro beziffert. Da es zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gibt, bittet die Verkehrspolizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.