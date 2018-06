Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Freitagmittag, gegen 16:00 Uhr, ist es auf der B 27 zwischen der Anschlussstelle Plattenhardt und Stetten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Pkw gekommen. Nachdem der 34-jährige Fahrer des Sattelzuges von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er den neben sich befindlichen VW Golf einer 27-Jährigen aus Tübingen. Aufgrund der seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge geriet der VW Golf ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der erheblich beschädigte VW Golf musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 13 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart kurzfristig gesperrt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.