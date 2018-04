Anzeige

Wernau (pol)Ein 43-jähriger Dornstädter war nach Polizeiangaben gegen 11.10 Uhr mit seinem Polo auf der Kreisstraße von Wernau in Richtung Deizisau unterwegs. Im Bereich der Einmündung ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegerspur zur B10 in Richtung Stuttgart ein, musste aber an der roten Ampel anhalten. Dann entschloss er sich doch, geradeaus weiterzufahren, setzte den Blinker und fuhr trotz Rotlicht über die durchgezogene Linie nach rechts auf die Geradeausspur, die bereits Grün hatte. Dabei übersah er einen von hinten auf dieser Spur heranfahrenden Citroen. Dessen 46-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr, schnell genug zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher und seine 49-jährige Beifahrerin unverletzt blieben, musste die Citroen-Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt.