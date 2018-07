Anzeige

Nürtingen (pol)Weil sie einen Moment nicht aufgepasst hat, hat eine 47-Jährige am Montagmittag auf der Metzinger Straße einen schadensträchtigen Unfall verursacht, wie die Polizei mittteilte. Die Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Mazda auf der Metzinger Straße in Richtung Neckarhausen unterwegs. An der Abzweigung zur Wörthbrücke wollte sie vom mittleren auf den linken der beiden Fahrspuren zur B 313 wechseln. Dabei übersah sie, dass auf dieser Spur bereits eine 24-Jährige mit ihrem 5er BMW fuhr. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Autos, die dabei so schwer beschädigt wurden, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Ein im BMW mitfahrendes dreijähriges Kind wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Schaden an beiden Autos fiel mit geschätzten 10.000 Euro allerdings beträchtlich aus.