Esslingen (pol)Beim Einfahren in eine Parklücke auf Höhe des Friedhofs in der Landenberger Straße hat ein 74-jähriger Renault-Fahrer laut der Polizei am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr einen von links auf dem Gehweg nahenden 59 Jahre alten Fahrradfahrer übersehen. Der Radler konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit dem Auto. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.