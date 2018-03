Anzeige

Esslingen (pol)Beim Einbruch in einen Hofladen in der Weilstraße sind zwei Einbrecher am frühen Mittwochmorgen überrascht worden. Laut Polizei waren die beiden gegen zwei Uhr über ein Seitenfenster in die Lagerhalle des Hofladens eingedrungen. Von dort aus gelangten sie in den Verkaufsraum, wo sie aus der Kasse einen geringen Münzgeldbetrag entwendeten. Als sie dabei von einem Nachbarn überrascht wurden, flüchteten sie. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, in der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Die beiden Einbrecher sollen Tarnkleidung und dunkle Masken getragen haben. Beide sprachen deutsch ohne Akzent. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/310576810.