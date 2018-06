Anzeige

Kirchheim (red) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.15 Uhr am Bahnhof in Kirchheim-Ötlingen eine Videokamera am Bahnsteig 1 entwendet. Klar ist bereits, dass es sich um zwei Männer handelt - nach Angaben der Polizei wurden sie bei ihrer Tat von einer zweiten Kamera vor Ort gefilmt. Es sei davon auszugehen, dass die Kamera mit Werkzeugen abmontiert und letztendlich mit starker Gewalteinwirkung abgerissen wurde. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise zum Vorfall und den Tätern. Diese werden als etwa 20 Jahre alt, mit westeuropäischen Phänotyp und schlanker Figur beschrieben. Der erste mutmaßliche Täter ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, der Zweite etwa 1,75 bis 1,80 Meter.

Zeugen können sich unter Telefon 0711/870350 melden.