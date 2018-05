Anzeige

Esslingen (red) - Zwei Verletzte und gut 35.000 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Plochinger Straße ereignet hat. Um 9.45 Uhr wollte eine 43 Jahre alte Autfahrerin aus einer längs zur Fahrbahn liegenden Parkbucht in den fließenden Verkehr in Richtung Innenstadt einfahren und übersah hierbei den Wagen eines in die gleiche Richtung fahrenden 22-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß entstand an den Autos nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin und der 22-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.