Esslingen (pol)Ein 62-jähriger Elektroroller-Fahrer ist am Montagmorgen in der Wäldenbronner Straße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr parkte ein 44-Jähriger mit seinem Audi A6 rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei das aus Richtung Hauptstraße heranfahrende Zweirad. Der 62-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.600 Euro.