Aichtal (pol) - Nur noch Schrottwert hat ein Smart ForFour, nachdem dieser am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Seestraße in Neuenhaus von einem Sattelzug beschädigt worden war.

Als der 58-jährige Lenker der Sattelzugmaschine nach links abbiegen wollte, scherte das Heck aus und streifte den ordnungsgemäß geparkten Smart. Das Heck des Aufliegers verhakte sich am Holm des Pkw und schleifte diesen mehrere Meter mit. Der Kleinwagen, an dem ein Schaden von mindestens 6.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.