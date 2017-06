Kirchheim/Teck (pol) - Weil er beim Abbiegen nicht aufgepasst hat, hat ein 58-jähriger am Donnerstagabend in der Vorderen Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war, nach Polizeiangaben, gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Naberner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Vordere Straße einbiegen. Hierbei geriet er auf die Verkehrsinsel und überfuhr eine Warnbake und ein Verkehrszeichen, wobei die Ölwanne des Autos aufgerissen wurde. Die Feuerwehr Jesingen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, um das ausgelaufene Öl aufzunehmen und die Fahrbahn zu reinigen. Das Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

