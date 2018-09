Anzeige

Hochdorf (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist laut Polizei bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Montagmorgen entstanden. Eine 46-Jährige befuhr kurz vor 7.30 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse die L1201 von Hochdorf herkommend. Beim Linksabbiegen in Richtung Plochingen übersah die Fahrerin den von Reichenbach entgegenkommenden Audi eines 54 Jahre alten Mannes, wie die Polizei mitteilt. Das Auto der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb.