Altbach (pol)Drei Leichtverletzte und zwei stark beschädigte Pkw sind die Bilanz eines fatalen Abbiegemanövers am Dienstagnachmittag in Altbach. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem VW kurz nach 14.30 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Plochingen. Laut Angaben de Polizei kam es beim Linksabbiegen auf das Gelände eines Geschäfts aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 49-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen sowie die dreijährige Tochter im Wagen der Unfallverursacherin verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro.