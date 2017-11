Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Mittwochabend kam es zu einer Frontalkollision zwischen dem Skoda Oktavia einer 67-jährigen Frau und dem Jeep eines 25-Jährigen an der Kreuzung Hohenheimer Straße. Gegen 23:34 Uhr war die Unfallverursacherin auf der Hohenheimer Straße bergabwärts in Richtung Bernhausen unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Scherlachstraße abbiegen und übersah den Jeep des Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch gegen den Gartenzaun von Gebäude Hohenheimer Str. 29 geschleudert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Schaden an den Pkws und am Zaun wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Der 25-jährige Unfallbeteiligte klagte über leichte Schmerzen am Bein, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Bauhof der Stadt Filderstadt rückte zur Unfallstelle aus, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.