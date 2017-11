Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Dienstagnachmittag hat sich eine Beifahrerin laut Polizei in Harthausen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Opel kurz nach 16 Uhr auf der Degerlocher Straße in Richtung Bonlanden. Am Ortsende übersah er aus bislang unbekannter Ursache den dortigen Kreisverkehr. Beim Überfahren des Kreisels beschädigte der Pkw zwei Verkehrszeichen. Die 90-jährige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste aufwändig aus dem beschädigten Fahrzeug befreit werden. Zur Versorgung der Frau war neben dem Rettungsdienst auch eine Notärztin im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Während der Versorgung der Schwerverletzten sowie der Bergung des Fahrzeugs wurde die K1223 kurzfristig komplett gesperrt. Da die Unfallursache bislang unklar ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.