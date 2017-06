Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Pliensauvorstadt ist der Beifahrer eines Fahrzeugs verletzt worden. Eine 65-Jährige war, wie die Polizei berichtet, kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte in die Hedelfinger Straße abbiegen. Als sie hierzu abbremste, bemerkte dies ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr gegen den Wagen der Frau. Ihr 39-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

