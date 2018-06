Anzeige

Filderstadt-Plattenhardt (pol) Heftig gekracht hat es am Dienstagvormittag in der Schulstraße, als dort zwei Autos zusammengeprallt sind. Verursacht wurde der Unfall nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einem 35-jährigen Fahrer, der gegen 9.30 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Als er am Kreuzungsbereich mit der Saar- beziehungsweise Schillerstraße ankam, wollte er nach links abbiegen.

Auf den in diesem Moment entgegenkommenden BMW eines 31-Jährigen hatte er dabei nicht geachtet. Bei der Kollision der Autos erlitt ein 60 Jahre alter Mitfahrer im BMW schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils hoher Schaden, der sich auf insgesamt knapp 15.000 Euro beläuft. Weil beide Autos nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sich Abschleppunternehmen um deren Abtransport kümmern.