Weilheim (pol) - Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro ist laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr zwischen Hepsisau und Weilheim ereignet hat. Eine 83 jährige Golf-Fahrerin wollte von Hepsisau kommend nach links in die L 1200 einbiegen. Hierbei übersah sie den Wagen eines 27 Jährigen, der auf der L 1200 von Weilheim in Richtung Neidlingen unterwegs war. Beide Insassen im Golf wurden schwer, der 27 Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

