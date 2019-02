Anzeige

Aichtal-Aich (pol) Am Freitag zwischen 19 Uhr und 19.40 Uhr ist in ein Wohnhaus im Sulzweg eingebrochen worden. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Haus, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Vermutlich wurden sie durch die nach Hause kommenden Bewohner gestört und flüchteten über die Gartenseite, wo sie noch einige Gegenstände verloren. Ob sie in den Besitz von Diebesgut gelangten, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.