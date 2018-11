Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol)Nachdem er am Freitag gegen 22.30 Uhr in einem Lokal in Bonlanden die Zeche geprellt hatte, sollte ein spanischer Staatsangehöriger, dessen derzeitiger Wohnort den Polizeibeamten aus einem früheren Vorfall bekannt war, an seiner derzeitigen Wohnanschrift in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aufgesucht werden. Zunächst öffnete der 23 Jährige auch die Wohnungstür, reagierte jedoch im Rahmen der weiteren Sachverhaltsabklärung immer aggressiver und wehrte sich gegen die ausgesprochene vorläufige Festnahme. Um die Festnahme durchzusetzen, musste laut Polizeiangaben schließlich auch Pfefferspray eingesetzt werden. Im Rahmen des Einsatzes erlitt ein 31 jähriger Polizeibeamter eine Verletzung an der Hand. Der erheblich alkoholisierte Aggressor, der vermutlich zusätzlich auch andere Drogen konsumiert hatte, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend und musste aufgrund seines Zustandes einer psychologischen Fachklinik zugeführt werden.