Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die 22 jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde, ist es am Freitag um 15.25 Uhr auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen LE-Stetten und Echterdingen-Flughafen gekommen. Die junge Frau befuhr, nach Angaben der Polizei, mit ihrem gasbetriebenen Fahrzeug den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart und kam kurz vor dem Zeppelintunnel aufgrund einer Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte sie mit ihrem Auto zunächst die Mittelschutzplanke und wurde von dort über beide Fahrstreifen nach rechts gelenkt, wo sie gegen die rechte Schutzplanke stieß. Von dort schleuderte sie erneut über beide Fahrstreifen und stieß nochmals gegen die Mittelschutzplanke. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Filderstadt mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Erste Meldungen, dass durch den Unfall der Gastank des Fahrzeugs undicht wurde und Gas ausströmte, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Am Auto waren jedoch erhebliche sonstige Betriebsstoffe ausgelaufen, welche eine umfangreiche Fahrbahnreinigung erforderlich machten. Neben der Feuerwehr Filderstadt musste hierzu auch noch eine Spezialfirma hinzugezogen werden. Die B 27 war in Fahrtrichtung Stuttgart bis kurz vor 17.00 Uhr voll gesperrt und dann bis 18.00 Uhr nur einspurig befahrbar. Durch die Sperrung kam es auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.