Filderstadt (pol)Leichte Verletzungen hat sich eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Bernhausen zugezogen. Eine 22-Jährige befuhr laut Polizei gegen 12.40 Uhr mit ihrem 1er BMW die schmale Eisenbahnstraße in Richtung Aicher Straße. Da ihr ein Fahrzeug entgegenkam, musste sie, um dessen Fahrer den Vorrang zu gewähren, in eine Parklücke einfahren. Fatalerweise fuhr in diesem Moment eine 23-Jährige mit ihrem Smart vom rechten Fahrbahnrand aus los und die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Smart-Fahrerin verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Zudem war ihr Fahrzeug im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.