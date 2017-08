Neuhausen (pol) - Eine schwere Handverletzung hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag erlitten. Ein 29-Jähriger befuhr laut Polizei kurz nach 13 Uhr mit einem Gelenkbus die Lettenstraße und musste an der Einmündung in die Kirchstraße verkehrsbedingt anhalten. Als er mit dem langen Fahrzeug nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, scherte das rechte hintere Eck des Busses nach rechts aus. In diesem Moment wollte eine 48-Jährige in ihren neben der Straße geparkten Seat einsteigen und hatte die Fahrertür geöffnet. Der Bus prallte so unglücklich gegen die geöffnete Tür, dass die Frau ihre Hand einklemmte, teilte die Polizei mit. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw etwa 30 cm zur Seite und einen halben Meter nach vorne gegen einen Baum geschoben wurde. Die Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

