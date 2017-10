Anzeige

Nürtingen (pol) - Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Stadtbrücke ereignet hat.

Ein 74-jähriger Pliezhäuser war gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW auf der Stuttgarter Straße von Neckarhausen her kommend in Richtung Plochingen unterwegs. Vom Grünlicht der Rechtsabbiegerspur an der Abzweigung zur Stadtbrücke irritiert, übersah er, dass die Ampel für den Geradeausverkehr rot zeigte und fuhr in die Kreuzung ein. Dadurch kam es zur Kollision mit einem 28 Jahre alten Radler, der die Fußgängerfurt aus Richtung Stadtbrücke bei Grün ohne abzusteigen auf seinem Mountainbike überquerte. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm getragen hatte, stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er laut Polizei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert.