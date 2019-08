Nürtingen (pol) Zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagmittag auf der B 313 nach einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße im Baustellenbereich in Richtung Wendlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er am Ortsende von Oberensingen eine rote Ampel und fuhr ungebremst weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit der Mercedes E-Klasse eines 51 Jahre alten Mannes, der von der Bunsenstraße herkommend geradeaus in Richtung Zizishausen weiterfahren wollte. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.